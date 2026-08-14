evaUSDC 今日价格

evaUSDC (EVAUSDC) 今日实时价格为 $ 1.002，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EVAUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 1.002 每 EVAUSDC。

evaUSDC 目前市值在 $ 2,498,522 排名第 #-，流通供应量为 2.34M EVAUSDC。过去 24 小时内，EVAUSDC 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.002，而历史最低价为 $ 0.978684。

短期表现方面，EVAUSDC 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 50.85。

evaUSDC（EVAUSDC）市场信息

市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 成交量（24H） $ 50.85$ 50.85 $ 50.85 完全稀释市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 流通量 2.34M 2.34M 2.34M 总供应量 2,342,352.676708 2,342,352.676708 2,342,352.676708

evaUSDC 的当前市值为 $ 2.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.85。EVAUSDC 的流通量为 2.34M，总供应量是 2342352.676708，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.50M。