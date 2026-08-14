Etarn 今日价格

Etarn (ETAN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.75%。当前 ETAN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ETAN。

Etarn 目前市值在 $ 37,488 排名第 #-，流通供应量为 196.14M ETAN。过去 24 小时内，ETAN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.119981，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ETAN 在过去一小时内波动了 -1.05%，过去7 天内波动了 -0.18%。过去一天，总交易量达到 $ 3.35K。

Etarn（ETAN）市场信息

市值 $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K 成交量（24H） $ 3.35K$ 3.35K $ 3.35K 完全稀释市值 $ 191.13K$ 191.13K $ 191.13K 流通量 196.14M 196.14M 196.14M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Etarn 的当前市值为 $ 37.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.35K。ETAN 的流通量为 196.14M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 191.13K。