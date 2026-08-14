Ember Third Eye 今日价格

Ember Third Eye (ETHIRD) 今日实时价格为 $ 1.047，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ETHIRD 兑 USD 的汇率为 $ 1.047 每 ETHIRD。

Ember Third Eye 目前市值在 $ 10,639,451 排名第 #-，流通供应量为 10.16M ETHIRD。过去 24 小时内，ETHIRD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.14，而历史最低价为 $ 1.029。

短期表现方面，ETHIRD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 120.64。

Ember Third Eye（ETHIRD）市场信息

市值 $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M 成交量（24H） $ 120.64$ 120.64 $ 120.64 完全稀释市值 $ 10.64M$ 10.64M $ 10.64M 流通量 10.16M 10.16M 10.16M 总供应量 10,163,619.09756 10,163,619.09756 10,163,619.09756

Ember Third Eye 的当前市值为 $ 10.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 120.64。ETHIRD 的流通量为 10.16M，总供应量是 10163619.09756，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.64M。