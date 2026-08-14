elchef 今日价格

elchef (ELCHEF) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.40%。当前 ELCHEF 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELCHEF。

elchef 目前市值在 $ 88,350 排名第 #-，流通供应量为 939.26M ELCHEF。过去 24 小时内，ELCHEF 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELCHEF 在过去一小时内波动了 -0.90%，过去7 天内波动了 +40.58%。过去一天，总交易量达到 --。

elchef（ELCHEF）市场信息

市值 $ 88.35K$ 88.35K $ 88.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 88.35K$ 88.35K $ 88.35K 流通量 939.26M 939.26M 939.26M 总供应量 939,263,371.838994 939,263,371.838994 939,263,371.838994

elchef 的当前市值为 $ 88.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ELCHEF 的流通量为 939.26M，总供应量是 939263371.838994，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 88.35K。