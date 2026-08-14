edeXa 今日价格

edeXa (EDX) 今日实时价格为 $ 0.01259466，过去 24 小时内变化了 1.60%。当前 EDX 兑 USD 的汇率为 $ 0.01259466 每 EDX。

edeXa 目前市值在 $ 9,602,200 排名第 #-，流通供应量为 762.39M EDX。过去 24 小时内，EDX 的交易价格在 $ 0.01254446（低点）和 $ 0.012851（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.07137，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EDX 在过去一小时内波动了 -1.99%，过去7 天内波动了 +0.40%。过去一天，总交易量达到 $ 478.42。

edeXa（EDX）市场信息

市值 $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M 成交量（24H） $ 478.42$ 478.42 $ 478.42 完全稀释市值 $ 31.49M$ 31.49M $ 31.49M 流通量 762.39M 762.39M 762.39M 总供应量 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

edeXa 的当前市值为 $ 9.60M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 478.42。EDX 的流通量为 762.39M，总供应量是 2500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.49M。