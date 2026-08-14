Dulus AI 今日价格

Dulus AI (DULUS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.58%。当前 DULUS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DULUS。

Dulus AI 目前市值在 $ 52,044 排名第 #-，流通供应量为 993.38M DULUS。过去 24 小时内，DULUS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DULUS 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +2.93%。过去一天，总交易量达到 --。

Dulus AI（DULUS）市场信息

市值 $ 52.04K$ 52.04K $ 52.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.04K$ 52.04K $ 52.04K 流通量 993.38M 993.38M 993.38M 总供应量 993,377,463.22707 993,377,463.22707 993,377,463.22707

Dulus AI 的当前市值为 $ 52.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DULUS 的流通量为 993.38M，总供应量是 993377463.22707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.04K。