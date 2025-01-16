DROP 价格 (DROP)
今天 DROP (DROP) 的实时价格为 15.71 USD。目前其市值为 $ 15.54M USD。DROP 兑换 USD 的价格为实时更新。
DROP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.32K USD
- DROP 当天价格变化为 -3.82%
- 其循环供应量为 989.19K USD
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今天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.62502578861429。
在过去30天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.62502578861429
|-3.82%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DROP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.39%
-3.82%
+70.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.
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|1 DROP 兑换 AUD
A$25.136
|1 DROP 兑换 GBP
￡12.7251
|1 DROP 兑换 EUR
€15.2387
|1 DROP 兑换 USD
$15.71
|1 DROP 兑换 MYR
RM70.695
|1 DROP 兑换 TRY
₺556.7624
|1 DROP 兑换 JPY
¥2,446.9896
|1 DROP 兑换 RUB
₽1,614.0454
|1 DROP 兑换 INR
₹1,360.0147
|1 DROP 兑换 IDR
Rp257,540.9424
|1 DROP 兑换 PHP
₱919.6634
|1 DROP 兑换 EGP
￡E.791.784
|1 DROP 兑换 BRL
R$94.4171
|1 DROP 兑换 CAD
C$22.4653
|1 DROP 兑换 BDT
৳1,900.2816
|1 DROP 兑换 NGN
₦24,432.192
|1 DROP 兑换 UAH
₴661.0768
|1 DROP 兑换 VES
Bs848.34
|1 DROP 兑换 PKR
Rs4,377.1202
|1 DROP 兑换 KZT
₸8,294.5658
|1 DROP 兑换 THB
฿543.4089
|1 DROP 兑换 TWD
NT$517.1732
|1 DROP 兑换 CHF
Fr14.2961
|1 DROP 兑换 HKD
HK$122.2238
|1 DROP 兑换 MAD
.د.م158.0426