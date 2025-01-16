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DROP 价格 (DROP)

USD

DROP (DROP) 实时价格图表

$15.71
$15.71$15.71
-3.80%(1D)

今天 DROP (DROP) 的价格

今天 DROP (DROP) 的实时价格为 15.71 USD。目前其市值为 $ 15.54M USD。DROP 兑换 USD 的价格为实时更新。
DROP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.32K USD
- DROP 当天价格变化为 -3.82%
- 其循环供应量为 989.19K USD

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DROP (DROP) 价格表现 USD

今天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.62502578861429
在过去30天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，DROP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.62502578861429-3.82%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

DROP (DROP) 价格分析

DROP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 14.35
$ 14.35$ 14.35

$ 16.76
$ 16.76$ 16.76

$ 18.15
$ 18.15$ 18.15

+2.39%

-3.82%

+70.24%

DROP (DROP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 15.54M
$ 15.54M$ 15.54M

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

989.19K
989.19K 989.19K

什么是DROP (DROP)

DROP ($DROP) is a blue-chip memecoin built on the XRP Ledger (XRPL), inspired by the concept of a "drop," the smallest unit of XRP, equivalent to 0.000001 XRP. With a total supply of 1 million tokens, DROP embraces simplicity and transparency while fostering a fun and highly engaging community. The community led project aims to grow user adoption on the XRPL, leveraging its fast, low-cost, and energy-efficient transaction capabilities. By combining fun, community spirit, and a strong presence within the XRPL ecosystem, DROP seeks to create a vibrant and active user base.

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DROP (DROP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 DROP (DROP) 的其他问题

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DROP 兑换为当地货币

1 DROP 兑换 AUD
A$25.136
1 DROP 兑换 GBP
12.7251
1 DROP 兑换 EUR
15.2387
1 DROP 兑换 USD
$15.71
1 DROP 兑换 MYR
RM70.695
1 DROP 兑换 TRY
556.7624
1 DROP 兑换 JPY
¥2,446.9896
1 DROP 兑换 RUB
1,614.0454
1 DROP 兑换 INR
1,360.0147
1 DROP 兑换 IDR
Rp257,540.9424
1 DROP 兑换 PHP
919.6634
1 DROP 兑换 EGP
￡E.791.784
1 DROP 兑换 BRL
R$94.4171
1 DROP 兑换 CAD
C$22.4653
1 DROP 兑换 BDT
1,900.2816
1 DROP 兑换 NGN
24,432.192
1 DROP 兑换 UAH
661.0768
1 DROP 兑换 VES
Bs848.34
1 DROP 兑换 PKR
Rs4,377.1202
1 DROP 兑换 KZT
8,294.5658
1 DROP 兑换 THB
฿543.4089
1 DROP 兑换 TWD
NT$517.1732
1 DROP 兑换 CHF
Fr14.2961
1 DROP 兑换 HKD
HK$122.2238
1 DROP 兑换 MAD
.د.م158.0426