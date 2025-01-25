DooDoo 价格 (DOODOO)
今天 DooDoo (DOODOO) 的实时价格为 0.258146 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DOODOO 兑换 USD 的价格为实时更新。
DooDoo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.12K USD
- DooDoo 当天价格变化为 +1.24%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，DooDoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00315904。
在过去30天内，DooDoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026353608。
在过去60天内，DooDoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0694127488。
在过去90天内，DooDoo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01357855203020757。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00315904
|+1.24%
|30天
|$ -0.0026353608
|-1.02%
|60天
|$ -0.0694127488
|-26.88%
|90天
|$ -0.01357855203020757
|-4.99%
DooDoo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
+1.24%
-2.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.
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|1 DOODOO 兑换 AUD
A$0.40787068
|1 DOODOO 兑换 GBP
￡0.2065168
|1 DOODOO 兑换 EUR
€0.2452387
|1 DOODOO 兑换 USD
$0.258146
|1 DOODOO 兑换 MYR
RM1.12809802
|1 DOODOO 兑换 TRY
₺9.20806782
|1 DOODOO 兑换 JPY
¥40.17784344
|1 DOODOO 兑换 RUB
₽25.39382202
|1 DOODOO 兑换 INR
₹22.24702228
|1 DOODOO 兑换 IDR
Rp4,163.64457838
|1 DOODOO 兑换 PHP
₱15.0499118
|1 DOODOO 兑换 EGP
￡E.12.97958088
|1 DOODOO 兑换 BRL
R$1.51531702
|1 DOODOO 兑换 CAD
C$0.36914878
|1 DOODOO 兑换 BDT
৳31.49123054
|1 DOODOO 兑换 NGN
₦398.98787614
|1 DOODOO 兑换 UAH
₴10.82148032
|1 DOODOO 兑换 VES
Bs14.456176
|1 DOODOO 兑换 PKR
Rs71.96594188
|1 DOODOO 兑换 KZT
₸133.75318698
|1 DOODOO 兑换 THB
฿8.66337976
|1 DOODOO 兑换 TWD
NT$8.43104836
|1 DOODOO 兑换 CHF
Fr0.2323314
|1 DOODOO 兑换 HKD
HK$2.00837588
|1 DOODOO 兑换 MAD
.د.م2.57629708