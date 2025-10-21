Overtake（TAKE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.28277 24H最低价 $ 0.30805 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.50% 涨跌幅（1D） -0.30% 漲跌幅（7D） -1.61%

Overtake（TAKE）当前实时价格为 $ 0.29034。过去 24 小时内，TAKE 的交易价格在 $ 0.28277 至 $ 0.30805 之间波动，市场活跃度显著。TAKE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，TAKE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.50%，过去 24 小时内变动为 -0.30%，过去 7 天内累计变动为 -1.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Overtake（TAKE）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 279.05K 完全稀释市值 $ 290.34M 流通量 ---- 总供应量 1,000,000,000 所属公链 SUI

Overtake 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 279.05K。TAKE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 290.34M。