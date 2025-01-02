DIGG 价格 (DIGG)
今天 DIGG (DIGG) 的实时价格为 605.74 USD。目前其市值为 $ 152.90K USD。DIGG 兑换 USD 的价格为实时更新。
DIGG 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 97.03 USD
- DIGG 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 252.42 USD
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今天内，DIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，DIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +61.3439561140。
在过去60天内，DIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +63.9070843500。
在过去90天内，DIGG 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +61.3439561140
|+10.13%
|60天
|$ +63.9070843500
|+10.55%
|90天
|$ 0
|--
DIGG 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-6.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]
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|1 DIGG 兑换 AUD
A$969.184
|1 DIGG 兑换 GBP
￡484.592
|1 DIGG 兑换 EUR
€587.5678
|1 DIGG 兑换 USD
$605.74
|1 DIGG 兑换 MYR
RM2,707.6578
|1 DIGG 兑换 TRY
₺21,388.6794
|1 DIGG 兑换 JPY
¥95,161.754
|1 DIGG 兑换 RUB
₽67,533.9526
|1 DIGG 兑换 INR
₹51,936.1476
|1 DIGG 兑换 IDR
Rp9,769,998.6322
|1 DIGG 兑换 PHP
₱35,096.5756
|1 DIGG 兑换 EGP
￡E.30,753.4198
|1 DIGG 兑换 BRL
R$3,755.588
|1 DIGG 兑换 CAD
C$872.2656
|1 DIGG 兑换 BDT
৳72,385.93
|1 DIGG 兑换 NGN
₦936,225.6866
|1 DIGG 兑换 UAH
₴25,507.7114
|1 DIGG 兑换 VES
Bs30,892.74
|1 DIGG 兑换 PKR
Rs168,819.738
|1 DIGG 兑换 KZT
₸317,971.0982
|1 DIGG 兑换 THB
฿20,764.7672
|1 DIGG 兑换 TWD
NT$19,916.7312
|1 DIGG 兑换 CHF
Fr545.166
|1 DIGG 兑换 HKD
HK$4,706.5998
|1 DIGG 兑换 MAD
.د.م6,124.0314