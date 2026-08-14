Delusional Optimism 今日价格

Delusional Optimism (DELUSIONAL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.32%。当前 DELUSIONAL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DELUSIONAL。

Delusional Optimism 目前市值在 $ 34,677 排名第 #-，流通供应量为 999.77M DELUSIONAL。过去 24 小时内，DELUSIONAL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DELUSIONAL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -23.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Delusional Optimism（DELUSIONAL）市场信息

市值 $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.68K$ 34.68K $ 34.68K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 总供应量 999,769,811.228019 999,769,811.228019 999,769,811.228019

Delusional Optimism 的当前市值为 $ 34.68K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DELUSIONAL 的流通量为 999.77M，总供应量是 999769811.228019，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.68K。