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DeBox 价格 (BOX)

USD

DeBox (BOX) 实时价格图表

$0.00746026
$0.00746026$0.00746026
+10.70%(1D)

今天 DeBox (BOX) 的价格

今天 DeBox (BOX) 的实时价格为 0.00745716 USD。目前其市值为 $ 1.86M USD。BOX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeBox 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DeBox 当天价格变化为 +10.66%
- 其循环供应量为 248.74M USD

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DeBox (BOX) 价格表现 USD

今天内，DeBox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00071822
在过去30天内，DeBox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0009681936
在过去60天内，DeBox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0033203840
在过去90天内，DeBox 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006833118697594947

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00071822+10.66%
30天$ +0.0009681936+12.98%
60天$ -0.0033203840-44.52%
90天$ -0.006833118697594947-47.81%

DeBox (BOX) 价格分析

DeBox 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00660895
$ 0.00660895$ 0.00660895

$ 0.00753304
$ 0.00753304$ 0.00753304

$ 0.122695
$ 0.122695$ 0.122695

+3.70%

+10.66%

+1.75%

DeBox (BOX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

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248.74M
248.74M 248.74M

什么是DeBox (BOX)

We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases.

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DeBox (BOX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 DeBox (BOX) 的其他问题

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BOX 兑换为当地货币

1 BOX 兑换 VND
191.20903956
1 BOX 兑换 AUD
A$0.0118568844
1 BOX 兑换 GBP
0.0056674416
1 BOX 兑换 EUR
0.0065623008
1 BOX 兑换 USD
$0.00745716
1 BOX 兑换 MYR
RM0.0329606472
1 BOX 兑换 TRY
0.2838195096
1 BOX 兑换 JPY
¥1.0701770316
1 BOX 兑换 RUB
0.6202865688
1 BOX 兑换 INR
0.6410174736
1 BOX 兑换 IDR
Rp124.2859502856
1 BOX 兑换 KRW
10.592522922
1 BOX 兑换 PHP
0.4264004088
1 BOX 兑换 EGP
￡E.0.3824031648
1 BOX 兑换 BRL
R$0.0436989576
1 BOX 兑换 CAD
C$0.0102908808
1 BOX 兑换 BDT
0.90418065
1 BOX 兑换 NGN
11.8555421112
1 BOX 兑换 UAH
0.3080552796
1 BOX 兑换 VES
Bs0.52945836
1 BOX 兑换 PKR
Rs2.0864387964
1 BOX 兑换 KZT
3.8458065552
1 BOX 兑换 THB
฿0.2495911452
1 BOX 兑换 TWD
NT$0.2413882692
1 BOX 兑换 AED
د.إ0.0273677772
1 BOX 兑换 CHF
Fr0.0060402996
1 BOX 兑换 HKD
HK$0.05779299
1 BOX 兑换 MAD
.د.م0.0692024448
1 BOX 兑换 MXN
$0.151380348