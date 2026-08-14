DeathSTR 今日价格

DeathSTR (DEATHSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.82%。当前 DEATHSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEATHSTR。

DeathSTR 目前市值在 $ 91,976 排名第 #-，流通供应量为 576.23M DEATHSTR。过去 24 小时内，DEATHSTR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0014758，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEATHSTR 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -8.83%。过去一天，总交易量达到 $ 513.09。

DeathSTR（DEATHSTR）市场信息

市值 $ 91.98K$ 91.98K $ 91.98K 成交量（24H） $ 513.09$ 513.09 $ 513.09 完全稀释市值 $ 91.98K$ 91.98K $ 91.98K 流通量 576.23M 576.23M 576.23M 总供应量 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113 576,234,231.7418113

DeathSTR 的当前市值为 $ 91.98K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 513.09。DEATHSTR 的流通量为 576.23M，总供应量是 576234231.7418113，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.98K。