DEAD 今日价格

DEAD (DEAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.42%。当前 DEAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEAD。

DEAD 目前市值在 $ 23,521 排名第 #-，流通供应量为 81.42M DEAD。过去 24 小时内，DEAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00495094，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEAD 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -14.66%。过去一天，总交易量达到 $ 267.97。

DEAD（DEAD）市场信息

市值 $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K 成交量（24H） $ 267.97$ 267.97 $ 267.97 完全稀释市值 $ 23.52K$ 23.52K $ 23.52K 流通量 81.42M 81.42M 81.42M 总供应量 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853 81,415,901.88394853

DEAD 的当前市值为 $ 23.52K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 267.97。DEAD 的流通量为 81.42M，总供应量是 81415901.88394853，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.52K。