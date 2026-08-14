Darwin 今日价格

Darwin (DARWIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DARWIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DARWIN。

Darwin 目前市值在 $ 17,846.83 排名第 #-，流通供应量为 545.83M DARWIN。过去 24 小时内，DARWIN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02393398，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DARWIN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Darwin（DARWIN）市场信息

市值 $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K 流通量 545.83M 545.83M 545.83M 总供应量 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845

Darwin 的当前市值为 $ 17.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DARWIN 的流通量为 545.83M，总供应量是 999996107.5988845，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.13K。