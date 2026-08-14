DappRadar 今日价格

DappRadar (RADAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.91%。当前 RADAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RADAR。

DappRadar 目前市值在 $ 813,114 排名第 #-，流通供应量为 2.99B RADAR。过去 24 小时内，RADAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.057067，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RADAR 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 -0.88%。过去一天，总交易量达到 $ 37.47。

DappRadar（RADAR）市场信息

市值 $ 813.11K$ 813.11K $ 813.11K 成交量（24H） $ 37.47$ 37.47 $ 37.47 完全稀释市值 $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M 流通量 2.99B 2.99B 2.99B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DappRadar 的当前市值为 $ 813.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.47。RADAR 的流通量为 2.99B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.72M。