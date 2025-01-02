DAOhaus 价格 (HAUS)
今天 DAOhaus (HAUS) 的实时价格为 0.484238 USD。目前其市值为 $ 484.24K USD。HAUS 兑换 USD 的价格为实时更新。
DAOhaus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.23 USD
- DAOhaus 当天价格变化为 +1.86%
- 其循环供应量为 1.00M USD
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今天内，DAOhaus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00882772。
在过去30天内，DAOhaus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1197852277。
在过去60天内，DAOhaus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0253179480。
在过去90天内，DAOhaus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0449831172432864。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00882772
|+1.86%
|30天
|$ -0.1197852277
|-24.73%
|60天
|$ -0.0253179480
|-5.22%
|90天
|$ -0.0449831172432864
|-8.49%
DAOhaus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.19%
+1.86%
-18.58%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
This HAUS doesn't build itself It takes a community, and HausDAO is the community of contributors working together directly to design, build, and communicate the actual product.
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|1 HAUS 兑换 AUD
A$0.7747808
|1 HAUS 兑换 GBP
￡0.3873904
|1 HAUS 兑换 EUR
€0.46486848
|1 HAUS 兑换 USD
$0.484238
|1 HAUS 兑换 MYR
RM2.16454386
|1 HAUS 兑换 TRY
₺17.09844378
|1 HAUS 兑换 JPY
¥76.00599648
|1 HAUS 兑换 RUB
₽53.750418
|1 HAUS 兑换 INR
₹41.50403898
|1 HAUS 兑换 IDR
Rp7,810.28922914
|1 HAUS 兑换 PHP
₱28.00832592
|1 HAUS 兑换 EGP
￡E.24.57992088
|1 HAUS 兑换 BRL
R$3.07006892
|1 HAUS 兑换 CAD
C$0.69730272
|1 HAUS 兑换 BDT
৳57.866441
|1 HAUS 兑换 NGN
₦749.59073924
|1 HAUS 兑换 UAH
₴20.36705028
|1 HAUS 兑换 VES
Bs24.696138
|1 HAUS 兑换 PKR
Rs134.8844949
|1 HAUS 兑换 KZT
₸254.19105334
|1 HAUS 兑换 THB
฿16.57062436
|1 HAUS 兑换 TWD
NT$15.91690306
|1 HAUS 兑换 CHF
Fr0.4358142
|1 HAUS 兑换 HKD
HK$3.76252926
|1 HAUS 兑换 MAD
.د.م4.8908038