CryptoGPT 价格 (CRGPT)
今天 CryptoGPT (CRGPT) 的实时价格为 0.0201574 USD。目前其市值为 $ 374.20K USD。CRGPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryptoGPT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CryptoGPT 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 18.56M USD
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今天内，CryptoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，CryptoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023147085。
在过去60天内，CryptoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016591031。
在过去90天内，CryptoGPT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008758024483896612。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0023147085
|-11.48%
|60天
|$ +0.0016591031
|+8.23%
|90天
|$ -0.008758024483896612
|-30.28%
CryptoGPT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-6.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.
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|1 CRGPT 兑换 VND
₫530.441981
|1 CRGPT 兑换 AUD
A$0.030639248
|1 CRGPT 兑换 GBP
￡0.014714902
|1 CRGPT 兑换 EUR
€0.017335364
|1 CRGPT 兑换 USD
$0.0201574
|1 CRGPT 兑换 MYR
RM0.085467376
|1 CRGPT 兑换 TRY
₺0.79420156
|1 CRGPT 兑换 JPY
¥2.914558466
|1 CRGPT 兑换 RUB
₽1.58034016
|1 CRGPT 兑换 INR
₹1.738374176
|1 CRGPT 兑换 IDR
Rp330.449127456
|1 CRGPT 兑换 KRW
₩27.49973295
|1 CRGPT 兑换 PHP
₱1.14393245
|1 CRGPT 兑换 EGP
￡E.1.010087314
|1 CRGPT 兑换 BRL
R$0.110664126
|1 CRGPT 兑换 CAD
C$0.02721249
|1 CRGPT 兑换 BDT
৳2.464040576
|1 CRGPT 兑换 NGN
₦31.155075866
|1 CRGPT 兑换 UAH
₴0.83753997
|1 CRGPT 兑换 VES
Bs2.0560548
|1 CRGPT 兑换 PKR
Rs5.705350496
|1 CRGPT 兑换 KZT
₸10.33167537
|1 CRGPT 兑换 THB
฿0.6551155
|1 CRGPT 兑换 TWD
NT$0.594038578
|1 CRGPT 兑换 AED
د.إ0.073977658
|1 CRGPT 兑换 CHF
Fr0.016327494
|1 CRGPT 兑换 HKD
HK$0.158034016
|1 CRGPT 兑换 MAD
.د.م0.183633914
|1 CRGPT 兑换 MXN
$0.381378008