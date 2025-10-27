Crypto Twitter（CT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.35% 涨跌幅（1D） +3.54% 漲跌幅（7D） +7.52% 漲跌幅（7D） +7.52%

Crypto Twitter（CT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，CT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。CT 的历史最高价为 $ 0.002489，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.35%，过去 24 小时内变动为 +3.54%，过去 7 天内累计变动为 +7.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Crypto Twitter（CT）市场信息

市值 $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.75K$ 30.75K $ 30.75K 流通量 913.19M 913.19M 913.19M 总供应量 913,187,791.739714 913,187,791.739714 913,187,791.739714

Crypto Twitter 的当前市值为 $ 30.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CT 的流通量为 913.19M，总供应量是 913187791.739714，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.75K。