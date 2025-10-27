Cryowar（CWAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00132029 24H最高价 $ 0.00145362 历史最高 $ 6.29 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） -1.10% 漲跌幅（7D） +0.10%

Cryowar（CWAR）当前实时价格为 $0.00138065。过去 24 小时内，CWAR 的交易价格在 $ 0.00132029 至 $ 0.00145362 之间波动，市场活跃度显著。CWAR 的历史最高价为 $ 6.29，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，CWAR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 -1.10%，过去 7 天内累计变动为 +0.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cryowar（CWAR）市场信息

市值 $ 415.90K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 1.38M 流通量 301.36M 总供应量 1,000,000,000.0

Cryowar 的当前市值为 $ 415.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CWAR 的流通量为 301.36M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.38M。