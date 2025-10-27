CROTCH（CROTCH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00636674 $ 0.00636674 $ 0.00636674 24H最低价 $ 0.00684595 $ 0.00684595 $ 0.00684595 24H最高价 24H最低价 $ 0.00636674$ 0.00636674 $ 0.00636674 24H最高价 $ 0.00684595$ 0.00684595 $ 0.00684595 历史最高 $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 最低价 $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 涨跌幅（1H） +0.22% 涨跌幅（1D） +3.77% 漲跌幅（7D） +9.42% 漲跌幅（7D） +9.42%

CROTCH（CROTCH）当前实时价格为 $0.00683052。过去 24 小时内，CROTCH 的交易价格在 $ 0.00636674 至 $ 0.00684595 之间波动，市场活跃度显著。CROTCH 的历史最高价为 $ 0.01267094，历史最低价为 $ 0.00536047。

从短期表现来看，CROTCH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.22%，过去 24 小时内变动为 +3.77%，过去 7 天内累计变动为 +9.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CROTCH（CROTCH）市场信息

市值 $ 483.08K$ 483.08K $ 483.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M 流通量 70.72M 70.72M 70.72M 总供应量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

CROTCH 的当前市值为 $ 483.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CROTCH 的流通量为 70.72M，总供应量是 400000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.73M。