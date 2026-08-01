Emblem Vault 今日价格

Emblem Vault (EMBLEM) 今日实时价格为 $ 0.004244，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 EMBLEM 兑 USD 的汇率为 $ 0.004244 每 EMBLEM。

Emblem Vault 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- EMBLEM。过去 24 小时内，EMBLEM 的交易价格在 $ 0.004166（低点）和 $ 0.00429（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，EMBLEM 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +0.37%。过去一天，总交易量达到 $ 77.87K。

Emblem Vault（EMBLEM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 77.87K$ 77.87K $ 77.87K 完全稀释市值 $ 4.24M$ 4.24M $ 4.24M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 SOL

Emblem Vault 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 77.87K。EMBLEM 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.24M。