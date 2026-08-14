ConsumerFi Protocol 今日价格

ConsumerFi Protocol (CFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.30%。当前 CFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CFI。

ConsumerFi Protocol 目前市值在 $ 117,213 排名第 #-，流通供应量为 223.66M CFI。过去 24 小时内，CFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00737355，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CFI 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -0.73%。过去一天，总交易量达到 $ 3.36K。

ConsumerFi Protocol（CFI）市场信息

市值 $ 117.21K$ 117.21K $ 117.21K 成交量（24H） $ 3.36K$ 3.36K $ 3.36K 完全稀释市值 $ 484.61K$ 484.61K $ 484.61K 流通量 223.66M 223.66M 223.66M 总供应量 924,711,790.1753812 924,711,790.1753812 924,711,790.1753812

ConsumerFi Protocol 的当前市值为 $ 117.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.36K。CFI 的流通量为 223.66M，总供应量是 924711790.1753812，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 484.61K。