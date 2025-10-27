Concilium（CONCILIUM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 24H最低价 $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 24H最高价 24H最低价 $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 24H最高价 $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 历史最高 $ 5.57$ 5.57 $ 5.57 最低价 $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） +3.70% 漲跌幅（7D） -7.86% 漲跌幅（7D） -7.86%

Concilium（CONCILIUM）当前实时价格为 $3.75。过去 24 小时内，CONCILIUM 的交易价格在 $ 3.58 至 $ 3.75 之间波动，市场活跃度显著。CONCILIUM 的历史最高价为 $ 5.57，历史最低价为 $ 1.16。

从短期表现来看，CONCILIUM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 +3.70%，过去 7 天内累计变动为 -7.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Concilium（CONCILIUM）市场信息

市值 $ 18.29M$ 18.29M $ 18.29M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.75M$ 18.75M $ 18.75M 流通量 4.88M 4.88M 4.88M 总供应量 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

Concilium 的当前市值为 $ 18.29M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CONCILIUM 的流通量为 4.88M，总供应量是 4999999.999999373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.75M。