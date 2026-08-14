Common 今日价格

Common (COMMON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.16%。当前 COMMON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 COMMON。

Common 目前市值在 $ 222,440 排名第 #-，流通供应量为 3.04B COMMON。过去 24 小时内，COMMON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03666064，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，COMMON 在过去一小时内波动了 +1.51%，过去7 天内波动了 +3.46%。过去一天，总交易量达到 --。

Common（COMMON）市场信息

市值 $ 222.44K$ 222.44K $ 222.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 731.06K$ 731.06K $ 731.06K 流通量 3.04B 3.04B 3.04B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Common 的当前市值为 $ 222.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。COMMON 的流通量为 3.04B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 731.06K。