Colony 价格 (CLNY)
今天 Colony (CLNY) 的实时价格为 0.267653 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。CLNY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Colony 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.70K USD
- Colony 当天价格变化为 -0.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Colony 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001820781079689。
在过去30天内，Colony 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Colony 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Colony 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001820781079689
|-0.67%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Colony 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.62%
-0.67%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Zero Colony is a colonization framework designed to establish Memocracy—a decentralized governance model powered by the community, blockchain technology, and humanity's drive to explore new frontiers. Zero Colony combines human cognitive unpredictability with AI-driven resource management to build a decentralized governance system, allowing AI agents to optimize efficiency while humans introduce creativity and decision-making.
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|1 CLNY 兑换 VND
₫6,862.890573
|1 CLNY 兑换 AUD
A$0.42556827
|1 CLNY 兑换 GBP
￡0.20341628
|1 CLNY 兑换 EUR
€0.23553464
|1 CLNY 兑换 USD
$0.267653
|1 CLNY 兑换 MYR
RM1.18302626
|1 CLNY 兑换 TRY
₺10.18687318
|1 CLNY 兑换 JPY
¥38.41088203
|1 CLNY 兑换 RUB
₽22.26337654
|1 CLNY 兑换 INR
₹23.00745188
|1 CLNY 兑换 IDR
Rp4,460.88154898
|1 CLNY 兑换 KRW
₩380.18770385
|1 CLNY 兑换 PHP
₱15.30439854
|1 CLNY 兑换 EGP
￡E.13.72524584
|1 CLNY 兑换 BRL
R$1.56844658
|1 CLNY 兑换 CAD
C$0.36936114
|1 CLNY 兑换 BDT
৳32.45292625
|1 CLNY 兑换 NGN
₦425.52009246
|1 CLNY 兑换 UAH
₴11.05674543
|1 CLNY 兑换 VES
Bs19.003363
|1 CLNY 兑换 PKR
Rs74.88663287
|1 CLNY 兑换 KZT
₸138.03400516
|1 CLNY 兑换 THB
฿8.95834591
|1 CLNY 兑换 TWD
NT$8.66392761
|1 CLNY 兑换 AED
د.إ0.98228651
|1 CLNY 兑换 CHF
Fr0.21679893
|1 CLNY 兑换 HKD
HK$2.07431075
|1 CLNY 兑换 MAD
.د.م2.48381984
|1 CLNY 兑换 MXN
$5.4333559