Cloud 今日价格

Cloud (CLOUD) 今日实时价格为 $ 0.02144362，过去 24 小时内变化了 1.01%。当前 CLOUD 兑 USD 的汇率为 $ 0.02144362 每 CLOUD。

Cloud 目前市值在 $ 12,844,461 排名第 #-，流通供应量为 599.01M CLOUD。过去 24 小时内，CLOUD 的交易价格在 $ 0.02142144（低点）和 $ 0.02218429（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.625172，而历史最低价为 $ 0.01277256。

短期表现方面，CLOUD 在过去一小时内波动了 -1.14%，过去7 天内波动了 +0.46%。过去一天，总交易量达到 $ 382.82K。

Cloud（CLOUD）市场信息

市值 $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M 成交量（24H） $ 382.82K$ 382.82K $ 382.82K 完全稀释市值 $ 21.44M$ 21.44M $ 21.44M 流通量 599.01M 599.01M 599.01M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cloud 的当前市值为 $ 12.84M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 382.82K。CLOUD 的流通量为 599.01M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.44M。