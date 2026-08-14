ClipX 今日价格

ClipX (CLIPX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,22%。当前 CLIPX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLIPX。

ClipX 目前市值在 $ 870 732 排名第 #-，流通供应量为 1,00B CLIPX。过去 24 小时内，CLIPX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,0032213，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLIPX 在过去一小时内波动了 +0,05%，过去7 天内波动了 +53,01%。过去一天，总交易量达到 $ 56,81K。

ClipX（CLIPX）市场信息

市值 $ 870,73K$ 870,73K $ 870,73K 成交量（24H） $ 56,81K$ 56,81K $ 56,81K 完全稀释市值 $ 870,73K$ 870,73K $ 870,73K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 总供应量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

ClipX 的当前市值为 $ 870,73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56,81K。CLIPX 的流通量为 1,00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 870,73K。