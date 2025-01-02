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Chuck 价格 (CHUCK)

USD

Chuck (CHUCK) 实时价格图表

$0.00158142
$0.00158142$0.00158142
+0.30%(1D)

今天 Chuck (CHUCK) 的价格

今天 Chuck (CHUCK) 的实时价格为 0.00158142 USD。目前其市值为 $ 1.40M USD。CHUCK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Chuck 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 146.26K USD
- Chuck 当天价格变化为 +0.31%
- 其循环供应量为 884.32M USD

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Chuck (CHUCK) 价格表现 USD

今天内，Chuck 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Chuck 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003818746
在过去60天内，Chuck 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002754479
在过去90天内，Chuck 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002355575252787812

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.31%
30天$ -0.0003818746-24.14%
60天$ -0.0002754479-17.41%
90天$ -0.0002355575252787812-12.96%

Chuck (CHUCK) 价格分析

Chuck 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00156168
$ 0.00156168$ 0.00156168

$ 0.001586
$ 0.001586$ 0.001586

$ 0.03322613
$ 0.03322613$ 0.03322613

-0.09%

+0.31%

-0.94%

Chuck (CHUCK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 146.26K
$ 146.26K$ 146.26K

884.32M
884.32M 884.32M

什么是Chuck (CHUCK)

Born from a deep admiration for iconic internet humor, this token transcends its meme origins. It lies at the heart of a vibrant, fun-loving community with a noble mission: to bring attention to animal welfare. Whether you are here to share a laugh, spread love for our furry friends, or explore the world of Web3, you're welcomed with open paws.

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Chuck (CHUCK) 资源

白皮书
官网

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CHUCK 兑换为当地货币

1 CHUCK 兑换 AUD
A$0.002530272
1 CHUCK 兑换 GBP
0.001265136
1 CHUCK 兑换 EUR
0.0015181632
1 CHUCK 兑换 USD
$0.00158142
1 CHUCK 兑换 MYR
RM0.0070689474
1 CHUCK 兑换 TRY
0.0558557544
1 CHUCK 兑换 JPY
¥0.2480615412
1 CHUCK 兑换 RUB
0.17553762
1 CHUCK 兑换 INR
0.1355909508
1 CHUCK 兑换 IDR
Rp25.5067706226
1 CHUCK 兑换 PHP
0.0914377044
1 CHUCK 兑换 EGP
￡E.0.0803045076
1 CHUCK 兑换 BRL
R$0.0100262028
1 CHUCK 兑换 CAD
C$0.0022772448
1 CHUCK 兑换 BDT
0.18897969
1 CHUCK 兑换 NGN
2.4480065316
1 CHUCK 兑换 UAH
0.0665145252
1 CHUCK 兑换 VES
Bs0.08065242
1 CHUCK 兑换 PKR
Rs0.440504541
1 CHUCK 兑换 KZT
0.8301348006
1 CHUCK 兑换 THB
฿0.0542268918
1 CHUCK 兑换 TWD
NT$0.0519812754
1 CHUCK 兑换 CHF
Fr0.001423278
1 CHUCK 兑换 HKD
HK$0.0122876334
1 CHUCK 兑换 MAD
.د.م0.015972342