Chog 今日价格

Chog (CHOG) 今日实时价格为 $ 0.00181506，过去 24 小时内变化了 11.04%。当前 CHOG 兑 USD 的汇率为 $ 0.00181506 每 CHOG。

Chog 目前市值在 $ 1,815,057 排名第 #-，流通供应量为 1.00B CHOG。过去 24 小时内，CHOG 的交易价格在 $ 0.00163756（低点）和 $ 0.00226685（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00549657，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHOG 在过去一小时内波动了 +3.10%，过去7 天内波动了 +105.40%。过去一天，总交易量达到 $ 46.66K。

Chog（CHOG）市场信息

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 46.66K$ 46.66K $ 46.66K 完全稀释市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Chog 的当前市值为 $ 1.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.66K。CHOG 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.82M。