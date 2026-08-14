Checkr 今日价格

Checkr ($CHECKR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.87%。当前 $CHECKR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $CHECKR。

Checkr 目前市值在 $ 21,073 排名第 #-，流通供应量为 33.89B $CHECKR。过去 24 小时内，$CHECKR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$CHECKR 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -4.99%。过去一天，总交易量达到 --。

Checkr（$CHECKR）市场信息

市值 $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 62.20K$ 62.20K $ 62.20K 流通量 33.89B 33.89B 33.89B 总供应量 96,503,823,434.26854 96,503,823,434.26854 96,503,823,434.26854

Checkr 的当前市值为 $ 21.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$CHECKR 的流通量为 33.89B，总供应量是 96503823434.26854，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.20K。