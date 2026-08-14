CHAD Token 今日价格

CHAD Token (CHAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 CHAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHAD。

CHAD Token 目前市值在 $ 100,900 排名第 #-，流通供应量为 5.00B CHAD。过去 24 小时内，CHAD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHAD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.42%。过去一天，总交易量达到 --。

CHAD Token（CHAD）市场信息

市值 $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 100.90K$ 100.90K $ 100.90K 流通量 5.00B 5.00B 5.00B 总供应量 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

CHAD Token 的当前市值为 $ 100.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHAD 的流通量为 5.00B，总供应量是 5000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.90K。