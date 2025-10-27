Cel AI（SN127）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24H最低价 $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24H最高价 24H最低价 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24H最高价 $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 历史最高 $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 最低价 $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 涨跌幅（1H） -5.92% 涨跌幅（1D） +38.97% 漲跌幅（7D） +77.94% 漲跌幅（7D） +77.94%

Cel AI（SN127）当前实时价格为 $1.67。过去 24 小时内，SN127 的交易价格在 $ 1.15 至 $ 1.8 之间波动，市场活跃度显著。SN127 的历史最高价为 $ 3.29，历史最低价为 $ 0.385811。

从短期表现来看，SN127 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.92%，过去 24 小时内变动为 +38.97%，过去 7 天内累计变动为 +77.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cel AI（SN127）市场信息

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 流通量 1.18M 1.18M 1.18M 总供应量 1,181,285.396467928 1,181,285.396467928 1,181,285.396467928

Cel AI 的当前市值为 $ 1.97M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SN127 的流通量为 1.18M，总供应量是 1181285.396467928，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.97M。