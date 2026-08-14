CapIX Protocol 今日价格

CapIX Protocol (CPX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 84.09%。当前 CPX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CPX。

CapIX Protocol 目前市值在 $ 14,197.19 排名第 #-，流通供应量为 535.36M CPX。过去 24 小时内，CPX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00250919，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CPX 在过去一小时内波动了 -0.25%，过去7 天内波动了 -96.80%。过去一天，总交易量达到 --。

CapIX Protocol（CPX）市场信息

市值 $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K 流通量 535.36M 535.36M 535.36M 总供应量 999,984,079.733926 999,984,079.733926 999,984,079.733926

CapIX Protocol 的当前市值为 $ 14.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CPX 的流通量为 535.36M，总供应量是 999984079.733926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.84K。