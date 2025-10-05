CAIRE 当前实时价格为 0.00143209 USD。跟踪 CAIRE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CAIRE 价格趋势。CAIRE 当前实时价格为 0.00143209 USD。跟踪 CAIRE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CAIRE 价格趋势。

更多关于 CAIRE

CAIRE 价格信息

CAIRE 币种官网

CAIRE 代币经济

CAIRE 价格预测

CAIRE 图标

CAIRE 价格 (CAIRE)

未上架

1 CAIRE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00143209
+0.40%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
CAIRE (CAIRE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:56:43 (UTC+8)

CAIRE（CAIRE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00140604
24H最低价
$ 0.00143685
24H最高价

$ 0.00140604
$ 0.00143685
$ 0.00675754
$ 0.00136258
+0.90%

+0.46%

+3.97%

+3.97%

CAIRE（CAIRE）当前实时价格为 $0.00143209。过去 24 小时内，CAIRE 的交易价格在 $ 0.00140604$ 0.00143685 之间波动，市场活跃度显著。CAIRE 的历史最高价为 $ 0.00675754，历史最低价为 $ 0.00136258

从短期表现来看，CAIRE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.90%，过去 24 小时内变动为 +0.46%，过去 7 天内累计变动为 +3.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CAIRE（CAIRE）市场信息

$ 30.07K
--
$ 30.07K
21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

CAIRE 的当前市值为 $ 30.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAIRE 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.07K

CAIRE（CAIRE）价格历史 USD

今天内，CAIRE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，CAIRE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004992875
在过去60天内，CAIRE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003801654
在过去90天内，CAIRE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002037282209743746

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.46%
30天$ -0.0004992875-34.86%
60天$ -0.0003801654-26.54%
90天$ -0.002037282209743746-58.72%

什么是CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

CAIRE (CAIRE) 资源

官网

CAIRE 价格预测 (USD)

CAIRE（CAIRE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 CAIRE（CAIRE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 CAIRE 的长期和短期价格预测。

现在就查看 CAIRE 价格预测

CAIRE 兑换为当地货币

CAIRE（CAIRE）代币经济

了解 CAIRE（CAIRE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CAIRE 代币的完整经济学

大家还在问：关于 CAIRE (CAIRE) 的其他问题

CAIRE（CAIRE）今日价格是多少？
CAIRE 实时价格为 0.00143209 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CAIRE 兑 USD 的价格是多少？
当前 CAIRE 兑 USD 的价格为 $ 0.00143209。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
CAIRE 的市值是多少？
CAIRE 的市值为 $ 30.07K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CAIRE 的流通供应量是多少？
CAIRE 的流通供应量为 21.00M USD
CAIRE 的历史最高价（ATH）是多少？
CAIRE 的历史最高价是 0.00675754 USD
CAIRE 的历史最低价（ATL）是多少？
CAIRE 的历史最低价是 0.00136258 USD
CAIRE 的交易量是多少？
CAIRE 的 24 小时实时交易量为 -- USD
CAIRE 今年会涨吗？
CAIRE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CAIRE 价格预测 获取更深入的分析。
CAIRE（CAIRE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-04 13:39:16链上数据
昨日美国以太坊现货ETF净流入2.335亿美元
10-04 11:26:38行业动态
USDC发行量突破750亿枚，市场份额占据24.9%
10-03 10:20:00行业动态
加密总市值重返4.2万亿美元上方，24小时涨幅2.3%
10-03 05:17:00行业动态
比特币突破12万美元大关，为8月中旬以来首次
10-01 14:11:00行业动态
昨日美国以太坊现货ETF净流入1.275亿美元，比特币现货ETF净流入4.3亿美元
09-30 18:14:00行业动态
当前主流CEX、DEX资金费率显示市场处中性略微偏向看空

免责声明

