CAIRE（CAIRE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24H最低价 $ 0.00143685 $ 0.00143685 $ 0.00143685 24H最高价 24H最低价 $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24H最高价 $ 0.00143685$ 0.00143685 $ 0.00143685 历史最高 $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 最低价 $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 涨跌幅（1H） +0.90% 涨跌幅（1D） +0.46% 漲跌幅（7D） +3.97% 漲跌幅（7D） +3.97%

CAIRE（CAIRE）当前实时价格为 $0.00143209。过去 24 小时内，CAIRE 的交易价格在 $ 0.00140604 至 $ 0.00143685 之间波动，市场活跃度显著。CAIRE 的历史最高价为 $ 0.00675754，历史最低价为 $ 0.00136258。

从短期表现来看，CAIRE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.90%，过去 24 小时内变动为 +0.46%，过去 7 天内累计变动为 +3.97%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CAIRE（CAIRE）市场信息

市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

CAIRE 的当前市值为 $ 30.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAIRE 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.07K。