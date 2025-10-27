BYUSD（BYUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.667035 $ 0.667035 $ 0.667035 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.667035$ 0.667035 $ 0.667035 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 最低价 $ 0.502942$ 0.502942 $ 0.502942 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -0.07% 漲跌幅（7D） -0.07%

BYUSD（BYUSD）当前实时价格为 $0.999719。过去 24 小时内，BYUSD 的交易价格在 $ 0.667035 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。BYUSD 的历史最高价为 $ 1.5，历史最低价为 $ 0.502942。

从短期表现来看，BYUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.07%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BYUSD（BYUSD）市场信息

市值 $ 71.01M$ 71.01M $ 71.01M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 71.01M$ 71.01M $ 71.01M 流通量 71.03M 71.03M 71.03M 总供应量 71,031,103.300549 71,031,103.300549 71,031,103.300549

BYUSD 的当前市值为 $ 71.01M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BYUSD 的流通量为 71.03M，总供应量是 71031103.300549，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.01M。