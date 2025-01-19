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Bounty 价格 (BNTY)

USD

Bounty (BNTY) 实时价格图表

$0.03910185
$0.03910185$0.03910185
-3.10%(1D)

今天 Bounty (BNTY) 的价格

今天 Bounty (BNTY) 的实时价格为 0.03910185 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BNTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bounty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.21M USD
- Bounty 当天价格变化为 -3.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bounty (BNTY) 价格表现 USD

今天内，Bounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00127942590804162
在过去30天内，Bounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Bounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Bounty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00127942590804162-3.16%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Bounty (BNTY) 价格分析

Bounty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0231526
$ 0.0231526$ 0.0231526

$ 0.04943105
$ 0.04943105$ 0.04943105

$ 0.053545
$ 0.053545$ 0.053545

+3.85%

-3.16%

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Bounty (BNTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

0.00
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什么是Bounty (BNTY)

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大家还在问：关于 Bounty (BNTY) 的其他问题

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BNTY 兑换为当地货币

1 BNTY 兑换 AUD
A$0.0629539785
1 BNTY 兑换 GBP
0.032063517
1 BNTY 兑换 EUR
0.0379287945
1 BNTY 兑换 USD
$0.03910185
1 BNTY 兑换 MYR
RM0.175958325
1 BNTY 兑换 TRY
1.3853785455
1 BNTY 兑换 JPY
¥6.1104460995
1 BNTY 兑换 RUB
4.0075486065
1 BNTY 兑换 INR
3.385438173
1 BNTY 兑换 IDR
Rp641.013831864
1 BNTY 兑换 PHP
2.2894133175
1 BNTY 兑换 EGP
￡E.1.97073324
1 BNTY 兑换 BRL
R$0.238521285
1 BNTY 兑换 CAD
C$0.056306664
1 BNTY 兑换 BDT
4.750874775
1 BNTY 兑换 NGN
60.9062146155
1 BNTY 兑换 UAH
1.6465789035
1 BNTY 兑换 VES
Bs2.1114999
1 BNTY 兑换 PKR
Rs10.900813743
1 BNTY 兑换 KZT
20.754479943
1 BNTY 兑换 THB
฿1.3447126215
1 BNTY 兑换 TWD
NT$1.2860598465
1 BNTY 兑换 CHF
Fr0.0355826835
1 BNTY 兑换 HKD
HK$0.304212393
1 BNTY 兑换 MAD
.د.م0.392582574