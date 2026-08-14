Botto 今日价格

Botto (BOTTO) 今日实时价格为 $ 0.03737331，过去 24 小时内变化了 0.69%。当前 BOTTO 兑 USD 的汇率为 $ 0.03737331 每 BOTTO。

Botto 目前市值在 $ 1,726,107 排名第 #-，流通供应量为 46.18M BOTTO。过去 24 小时内，BOTTO 的交易价格在 $ 0.0366702（低点）和 $ 0.03762444（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.91，而历史最低价为 $ 0.02968992。

短期表现方面，BOTTO 在过去一小时内波动了 +0.51%，过去7 天内波动了 -2.95%。过去一天，总交易量达到 $ 1.34K。

Botto（BOTTO）市场信息

市值 $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 成交量（24H） $ 1.34K$ 1.34K $ 1.34K 完全稀释市值 $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M 流通量 46.18M 46.18M 46.18M 总供应量 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

Botto 的当前市值为 $ 1.73M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.34K。BOTTO 的流通量为 46.18M，总供应量是 93768867.47974204，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.74M。