Bogged Finance 价格 (BOG)
今天 Bogged Finance (BOG) 的实时价格为 0.01985217 USD。目前其市值为 $ 276.47K USD。BOG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bogged Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.35 USD
- Bogged Finance 当天价格变化为 +1.24%
- 其循环供应量为 13.93M USD
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今天内，Bogged Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00024224。
在过去30天内，Bogged Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006212399。
在过去60天内，Bogged Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016952581。
在过去90天内，Bogged Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00024224
|+1.24%
|30天
|$ +0.0006212399
|+3.13%
|60天
|$ +0.0016952581
|+8.54%
|90天
|$ 0
|--
Bogged Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+1.24%
-1.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
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|1 BOG 兑换 AUD
A$0.031763472
|1 BOG 兑换 GBP
￡0.015881736
|1 BOG 兑换 EUR
€0.0190580832
|1 BOG 兑换 USD
$0.01985217
|1 BOG 兑换 MYR
RM0.0887391999
|1 BOG 兑换 TRY
₺0.7009801227
|1 BOG 兑换 JPY
¥3.1110335607
|1 BOG 兑换 RUB
₽2.2133184333
|1 BOG 兑换 INR
₹1.7021250558
|1 BOG 兑换 IDR
Rp320.1962454951
|1 BOG 兑换 PHP
₱1.1502347298
|1 BOG 兑换 EGP
￡E.1.0078946709
|1 BOG 兑换 BRL
R$0.1232819757
|1 BOG 兑换 CAD
C$0.0285871248
|1 BOG 兑换 BDT
৳2.372334315
|1 BOG 兑换 NGN
₦30.6833154303
|1 BOG 兑换 UAH
₴0.8359748787
|1 BOG 兑换 VES
Bs1.01246067
|1 BOG 兑换 PKR
Rs5.532799779
|1 BOG 兑换 KZT
₸10.4209995981
|1 BOG 兑换 THB
฿0.6801353442
|1 BOG 兑换 TWD
NT$0.6527393496
|1 BOG 兑换 CHF
Fr0.017866953
|1 BOG 兑换 HKD
HK$0.1542513609
|1 BOG 兑换 MAD
.د.م0.2007054387