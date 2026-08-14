Blockmachine 今日价格

Blockmachine (SN19) 今日实时价格为 $ 2.19，过去 24 小时内变化了 6.83%。当前 SN19 兑 USD 的汇率为 $ 2.19 每 SN19。

Blockmachine 目前市值在 $ 10,266,930 排名第 #-，流通供应量为 4.71M SN19。过去 24 小时内，SN19 的交易价格在 $ 2.04（低点）和 $ 2.24（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 17.11，而历史最低价为 $ 0.02696116。

短期表现方面，SN19 在过去一小时内波动了 -1.63%，过去7 天内波动了 +8.30%。过去一天，总交易量达到 $ 625.95K。

Blockmachine（SN19）市场信息

市值 $ 10.27M$ 10.27M $ 10.27M 成交量（24H） $ 625.95K$ 625.95K $ 625.95K 完全稀释市值 $ 10.28M$ 10.28M $ 10.28M 流通量 4.71M 4.71M 4.71M 总供应量 4,706,553.450123988 4,706,553.450123988 4,706,553.450123988

Blockmachine 的当前市值为 $ 10.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 625.95K。SN19 的流通量为 4.71M，总供应量是 4706553.450123988，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.28M。