BLOCKLORDS 今日价格

BLOCKLORDS (LRDS) 今日实时价格为 $ 0.01699159，过去 24 小时内变化了 6.65%。当前 LRDS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01699159 每 LRDS。

BLOCKLORDS 目前市值在 $ 923,716 排名第 #-，流通供应量为 54.36M LRDS。过去 24 小时内，LRDS 的交易价格在 $ 0.01649098（低点）和 $ 0.01882263（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.07，而历史最低价为 $ 0.01571589。

短期表现方面，LRDS 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -4.83%。过去一天，总交易量达到 $ 22.18K。

BLOCKLORDS（LRDS）市场信息

市值 $ 923.72K$ 923.72K $ 923.72K 成交量（24H） $ 22.18K$ 22.18K $ 22.18K 完全稀释市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 流通量 54.36M 54.36M 54.36M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

BLOCKLORDS 的当前市值为 $ 923.72K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 22.18K。LRDS 的流通量为 54.36M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.70M。