Blockchain Bets 今日价格

Blockchain Bets (BCB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BCB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BCB。

Blockchain Bets 目前市值在 $ 114,254 排名第 #-，流通供应量为 877.67M BCB。过去 24 小时内，BCB 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.059296，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BCB 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 15.62。

Blockchain Bets（BCB）市场信息

市值 $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K 成交量（24H） $ 15.62$ 15.62 $ 15.62 完全稀释市值 $ 114.25K$ 114.25K $ 114.25K 流通量 877.67M 877.67M 877.67M 总供应量 877,672,966.0 877,672,966.0 877,672,966.0

Blockchain Bets 的当前市值为 $ 114.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.62。BCB 的流通量为 877.67M，总供应量是 877672966.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.25K。