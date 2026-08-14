Blips 今日价格

Blips (BLIPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.28%。当前 BLIPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLIPS。

Blips 目前市值在 $ 75,900 排名第 #-，流通供应量为 997.66M BLIPS。过去 24 小时内，BLIPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLIPS 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -24.82%。过去一天，总交易量达到 --。

Blips（BLIPS）市场信息

市值 $ 75.90K$ 75.90K $ 75.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 75.90K$ 75.90K $ 75.90K 流通量 997.66M 997.66M 997.66M 总供应量 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469 997,659,908.9577469

Blips 的当前市值为 $ 75.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLIPS 的流通量为 997.66M，总供应量是 997659908.9577469，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.90K。