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ADI 当前实时价格为 6.8732 USD。ADI 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 ADI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！ADI 当前实时价格为 6.8732 USD。ADI 市值为 0 USD。追踪Malaysia的 ADI 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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ADI实时价格 (ADI)

1 ADI 兑换为 USD 的实时价格：

$6.8732
$6.8732$6.8732
-0.05%1D
USD
ADI (ADI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:39:19 (UTC+8)

ADI 今日价格

ADI (ADI) 今日实时价格为 $ 6.8732，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ADI 兑 USD 的汇率为 $ 6.8732 每 ADI。

ADI 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3695，流通供应量为 0.00 ADI。过去 24 小时内，ADI 的交易价格在 $ 6.8337（低点）和 $ 6.9034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.5482444412322325，而历史最低价为 $ 0.9754216915117536

短期表现方面，ADI 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 594.07K

ADI（ADI）市场信息

No.3695

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 594.07K
$ 594.07K$ 594.07K

$ 6.87B
$ 6.87B$ 6.87B

0.00
0.00 0.00

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

0.00%

ADI

ADI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 594.07K。ADI 的流通量为 0.00，总供应量是 999999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.87B

ADI 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 6.8337
$ 6.8337$ 6.8337
24H最低价
$ 6.9034
$ 6.9034$ 6.9034
24H最高价

$ 6.8337
$ 6.8337$ 6.8337

$ 6.9034
$ 6.9034$ 6.9034

$ 4.5482444412322325
$ 4.5482444412322325$ 4.5482444412322325

$ 0.9754216915117536
$ 0.9754216915117536$ 0.9754216915117536

-0.03%

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-0.07%

-0.07%

ADI（ADI）价格历史 USD

跟踪 ADI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003438-0.05%
30天$ -0.1348-1.93%
60天$ +3.1472+84.46%
90天$ +2.8565+71.11%
ADI 今日价格变化

今天，ADI 记录了 $ -0.003438 (-0.05%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

ADI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1348 (-1.93%)，显示了该代币在短期内的表现。

ADI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ADI 的变化为 $ +3.1472 (+84.46%)，从而更广泛地了解其表现。

ADI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +2.8565 (+71.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 ADI（ADI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 ADI 价格历史页面

ADI 分析

本分析利用人工智能模型评估 ADI 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

ADI 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ADI 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点现价 ＞ R2位于 R2 上方比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
BOLL (20,2)价格 > 上轨触及或突破上轨进入“贵”区，波动放大。
RSI (14)超买> 70涨得稍快，短线可能歇脚。
MA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。
EMA 组0 买0‑20% 卖出均线全面下排，短期显著低于长期。

【市场结构】ADI_USDT 4h 现价 4.2457 位于中枢 4.1626 上方 1.99%，已突破 R1（4.1823）与 R2（4.1946）阻力区间。MA 与 EMA 全周期买入占比为零，价格运行在均线体系之外。 【动能状态】MACD 金叉运行，RSI 处于超买区域。快慢指标呈现分化状态，动能集中于短周期。 【关键价位】上方缺乏已知阻力参考，下方 R2 位 4.1946 距现价 2.05%，R1 位 4.1823 距现价 1.52%。中枢 4.1626 距现价 4.11%，为远端回撤观察位。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

ADI 的价格预测

ADI（ADI）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ADI 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
ADI (ADI) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，ADI 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ADI 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 ADI 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ADI 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 ADI

准备好开始使用 ADI 了吗？在 MEXC 购买 ADI 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 ADI 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 ADI (ADI) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 0.00 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，ADI 将立即存入您的钱包。
ADI (ADI) 购买教程

ADI 能做什么？

拥有 ADI 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 ADI (ADI) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是ADI (ADI)

$ADI 为 ADI Chain 提供动力，ADI Chain 是一个基于 zkSync Atlas 和 Airbender 构建的机构级以太坊 L2 层网路。该网路为政府、银行和企业提供链上营运的入口，拥有高达 15,000 TPS 的交易速度、0.2 秒的区块时间和有效性证明安全保障。 ADI Chain 为 DDSC 提供基础设施，DDSC 是由国际控股公司 (IHC) 和阿布达比第一银行 (FAB) 发起的、由阿联酋中央银行授权的、以迪拉姆为支撑的稳定币（1:1 阿联酋迪拉姆，与美元挂钩）。 $ADI 是所有链上操作的原生 Gas 代币。

ADI资源

要更深入地了解 ADI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方ADI网站
区块查询

类别 :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

人们还问：关于ADI的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:39:19 (UTC+8)

ADI（ADI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
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探索有关 ADI 的更多信息

ADIUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ADI。在 MEXC 上探索 ADIUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 ADI (ADI) 市场

探索现货和合约市场，查看 ADI 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ADI/USDT
$6.8732
$6.8732$6.8732
-0.05%
86.54K (USDT)

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ZKcandy

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$1.7128$1.7128

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Audiera

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ShotsAI

SHOT

$0.0000819
$0.0000819$0.0000819

+3.40%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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数量

ADI
ADI
USD
USD

1 ADI = 6.8732 USD