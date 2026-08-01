ADI 今日价格

ADI (ADI) 今日实时价格为 $ 6.8732，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ADI 兑 USD 的汇率为 $ 6.8732 每 ADI。

ADI 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3695，流通供应量为 0.00 ADI。过去 24 小时内，ADI 的交易价格在 $ 6.8337（低点）和 $ 6.9034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.5482444412322325，而历史最低价为 $ 0.9754216915117536。

短期表现方面，ADI 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 594.07K。

ADI（ADI）市场信息

排名 No.3695 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 594.07K$ 594.07K $ 594.07K 完全稀释市值 $ 6.87B$ 6.87B $ 6.87B 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 总供应量 999,999,999 999,999,999 999,999,999 流通率 0.00% 所属公链 ADI

ADI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 594.07K。ADI 的流通量为 0.00，总供应量是 999999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.87B。