ADI实时价格 (ADI)
ADI (ADI) 今日实时价格为 $ 6.8732，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 ADI 兑 USD 的汇率为 $ 6.8732 每 ADI。
ADI 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3695，流通供应量为 0.00 ADI。过去 24 小时内，ADI 的交易价格在 $ 6.8337（低点）和 $ 6.9034（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.5482444412322325，而历史最低价为 $ 0.9754216915117536。
短期表现方面，ADI 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -0.07%。过去一天，总交易量达到 $ 594.07K。
No.3695
0.00%
ADI
ADI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 594.07K。ADI 的流通量为 0.00，总供应量是 999999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.87B。
-0.03%
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跟踪 ADI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003438
|-0.05%
|30天
|$ -0.1348
|-1.93%
|60天
|$ +3.1472
|+84.46%
|90天
|$ +2.8565
|+71.11%
今天，ADI 记录了 $ -0.003438 (-0.05%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1348 (-1.93%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，ADI 的变化为 $ +3.1472 (+84.46%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +2.8565 (+71.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 ADI 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 ADI 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 72% | 看跌 28%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|> 80
|超买区
|短线涨速过快，注意回落风险。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|现价 ＞ R2
|位于 R2 上方
|比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
|BOLL (20,2)
|价格 > 上轨
|触及或突破上轨
|进入“贵”区，波动放大。
|RSI (14)
|超买
|> 70
|涨得稍快，短线可能歇脚。
|MA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
|EMA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
【市场结构】ADI_USDT 4h 现价 4.2457 位于中枢 4.1626 上方 1.99%，已突破 R1（4.1823）与 R2（4.1946）阻力区间。MA 与 EMA 全周期买入占比为零，价格运行在均线体系之外。 【动能状态】MACD 金叉运行，RSI 处于超买区域。快慢指标呈现分化状态，动能集中于短周期。 【关键价位】上方缺乏已知阻力参考，下方 R2 位 4.1946 距现价 2.05%，R1 位 4.1823 距现价 1.52%。中枢 4.1626 距现价 4.11%，为远端回撤观察位。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，ADI 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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$ADI 为 ADI Chain 提供动力，ADI Chain 是一个基于 zkSync Atlas 和 Airbender 构建的机构级以太坊 L2 层网路。该网路为政府、银行和企业提供链上营运的入口，拥有高达 15,000 TPS 的交易速度、0.2 秒的区块时间和有效性证明安全保障。 ADI Chain 为 DDSC 提供基础设施，DDSC 是由国际控股公司 (IHC) 和阿布达比第一银行 (FAB) 发起的、由阿联酋中央银行授权的、以迪拉姆为支撑的稳定币（1:1 阿联酋迪拉姆，与美元挂钩）。 $ADI 是所有链上操作的原生 Gas 代币。
要更深入地了解 ADI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
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