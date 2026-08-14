Bitrock 今日价格

Bitrock (BROCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 BROCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BROCK。

Bitrock 目前市值在 $ 15.396,0 排名第 #-，流通供应量为 100,00M BROCK。过去 24 小时内，BROCK 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,314314，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BROCK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1,82%。过去一天，总交易量达到 $ 58,94。

Bitrock（BROCK）市场信息

市值 $ 15,40K$ 15,40K $ 15,40K 成交量（24H） $ 58,94$ 58,94 $ 58,94 完全稀释市值 $ 15,40K$ 15,40K $ 15,40K 流通量 100,00M 100,00M 100,00M 总供应量 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Bitrock 的当前市值为 $ 15,40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58,94。BROCK 的流通量为 100,00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15,40K。