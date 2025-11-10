Bitcoin the Turtle（SLOW）代币经济学 深入了解 Bitcoin the Turtle（SLOW），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Bitcoin the Turtle（SLOW）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Bitcoin the Turtle（SLOW）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 185.66K $ 185.66K $ 185.66K 总供应量： $ 20.36M $ 20.36M $ 20.36M 流通量： $ 19.71M $ 19.71M $ 19.71M FDV (完全稀释估值)： $ 191.72K $ 191.72K $ 191.72K 最高价： $ 0.0414631 $ 0.0414631 $ 0.0414631 最低价： $ 0.00487056 $ 0.00487056 $ 0.00487056 当前价格： $ 0.00941812 $ 0.00941812 $ 0.00941812 了解更多 Bitcoin the Turtle（SLOW）价格 现在就购买 SLOW！

Bitcoin the Turtle（SLOW）信息 Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives. Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives. 币种官网： https://slowlikebtc.com

Bitcoin the Turtle（SLOW）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Bitcoin the Turtle（SLOW）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 SLOW 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： SLOW 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 SLOW 代币经济模型的功能，赶快查看 SLOW 代币的实时价格吧！

SLOW 价格预测 想知道 SLOW 的未来走势吗？我们的 SLOW 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。 立即查看 SLOW 代币的价格预测！

为什么选择 MEXC？ MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。 支持现货与合约，超过 4,000 个交易对 上币速度领先业内其他中心化交易所 行业 #1 的流动性 超低手续费，配备 24/7 客服支持 用户资金拥有 100%+ 储备金透明度 超低门槛：1 USDT 即可购买加密货币

立刻尝试用 1 USDT 购买加密货币，轻松入门无负担！ 立即购买！