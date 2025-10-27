Bitcoin the Turtle（SLOW）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01274379 $ 0.01274379 $ 0.01274379 24H最低价 $ 0.01431904 $ 0.01431904 $ 0.01431904 24H最高价 24H最低价 $ 0.01274379$ 0.01274379 $ 0.01274379 24H最高价 $ 0.01431904$ 0.01431904 $ 0.01431904 历史最高 $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 最低价 $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） -8.62% 漲跌幅（7D） -24.72% 漲跌幅（7D） -24.72%

Bitcoin the Turtle（SLOW）当前实时价格为 $0.01304581。过去 24 小时内，SLOW 的交易价格在 $ 0.01274379 至 $ 0.01431904 之间波动，市场活跃度显著。SLOW 的历史最高价为 $ 0.0414631，历史最低价为 $ 0.00487056。

从短期表现来看，SLOW 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 -8.62%，过去 7 天内累计变动为 -24.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bitcoin the Turtle（SLOW）市场信息

市值 $ 256.03K$ 256.03K $ 256.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 264.39K$ 264.39K $ 264.39K 流通量 19.71M 19.71M 19.71M 总供应量 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Bitcoin the Turtle 的当前市值为 $ 256.03K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SLOW 的流通量为 19.71M，总供应量是 20356524.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 264.39K。