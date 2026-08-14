BINDER 今日价格

BINDER (BINDER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 BINDER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BINDER。

BINDER 目前市值在 $ 607,776 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M BINDER。过去 24 小时内，BINDER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00617677，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BINDER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.17%。过去一天，总交易量达到 $ 1.15。

BINDER（BINDER）市场信息

市值 $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K 成交量（24H） $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 完全稀释市值 $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

BINDER 的当前市值为 $ 607.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.15。BINDER 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999997209.409216，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 607.78K。