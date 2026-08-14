Billy Base 今日价格

Billy Base (BILLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BILLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BILLY。

Billy Base 目前市值在 $ 23,872 排名第 #-，流通供应量为 964.92M BILLY。过去 24 小时内，BILLY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01033622，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BILLY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.26%。过去一天，总交易量达到 --。

Billy Base（BILLY）市场信息

市值 $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K 流通量 964.92M 964.92M 964.92M 总供应量 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145 964,917,753.7618145

Billy Base 的当前市值为 $ 23.87K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BILLY 的流通量为 964.92M，总供应量是 964917753.7618145，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.87K。