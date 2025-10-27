Bikera（IMERA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.73% 涨跌幅（1D） +58.32% 漲跌幅（7D） +59.81% 漲跌幅（7D） +59.81%

Bikera（IMERA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，IMERA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。IMERA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，IMERA 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.73%，过去 24 小时内变动为 +58.32%，过去 7 天内累计变动为 +59.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bikera（IMERA）市场信息

市值 $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.76K$ 34.76K $ 34.76K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,806,438.486462 999,806,438.486462 999,806,438.486462

Bikera 的当前市值为 $ 34.76K, 它过去 24 小时的交易量为 --。IMERA 的流通量为 999.81M，总供应量是 999806438.486462，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.76K。